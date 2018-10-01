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  3. 01 Ekim 2018 10:33

Japonya'yı Trami tayfunu vurdu

Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu hayatı felç etti. Ulaşım seferleri aksarken, en az 82 kişi yaralandı.

Japonya'yı Trami tayfunu vurdu

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.

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Japonya'yı Trami tayfunu vurdu

Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Japonya'yı Trami tayfunu vurdu

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurdu.

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Japonya'yı Trami tayfunu vurdu

Yerel polis, Miyazaki bölgesinde 60'lı yaşlarındaki bir kadının, bir drenaj borusundaki suya kapılması sonucu kaybolduğu bilgisini paylaştı.

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