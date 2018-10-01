Japonya'yı Trami tayfunu vurdu
Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu hayatı felç etti. Ulaşım seferleri aksarken, en az 82 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.
Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurdu.