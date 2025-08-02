Trans birey cinayetinde katil zanlısından kan donduran itiraf

Antalya'da trans birey Nida N.'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen üç şüpheliden, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Nazlıer'le aynı evde yaşayan H.İ. ile son görüştüğü kişilerden H.H. ise serbest bırakıldı.