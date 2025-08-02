Trans birey cinayetinde katil zanlısından kan donduran itiraf
Antalya'da 45 yaşındaki bir trans birey birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinde bogğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu, katil zanlısı olarak yakalanan bir şüpheli ifadesinde cinayeti itiraf ederken "cinsel ilişkiye girerken trans olduğunu fark ettim ve tartışmaya başladık" dediği ortaya çıktı.
Antalya'da trans birey Nida N.'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen üç şüpheliden, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Nazlıer'le aynı evde yaşayan H.İ. ile son görüştüğü kişilerden H.H. ise serbest bırakıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında 31 Temmuz Perşembe akşamı meydana gelen olayda, trans birey Nida N. (45), banyoda yüzü ve boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Olayın ardından evde bulunan ve yardım çığlıkları attığı balkonda görülen H.İ. (23) gözaltına alınmıştı. Cinayetle ilişkilendirilen bıçak, apartman girişinde bir saksı içerisinde bulunmuştu.
Cinayetin ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay saatinde apartmandan ayrılan bir kişiyi güvenlik kameralarından tespit etti.