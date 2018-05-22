Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi (18), trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde, İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. Özel okulda lise son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, iddiaya göre, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak giriş yaptı.
Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, İzmir- Tire seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı haberi duyunca, kazanın olduğu yere gelen Çiftçi'nin babası ve sınıf arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.