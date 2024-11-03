Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti
Avusturya'da TikTok için hareket halindeki trenin üzerinde video çeken 4 gençten biri feci şekilde hayatını kaybetti.
Avusturya'da TikTok için bir video çekmek isteyen 4 genç, hareket halindeki trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.
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Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.
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18 yaşındaki diğer genç ise kafa travması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bilincini kaybeden gencin hayati tehlikesi devam ediyor.
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Diğer iki erkek çocuk (13, 16) tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtuldu.
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