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Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti

Avusturya'da TikTok için hareket halindeki trenin üzerinde video çeken 4 gençten biri feci şekilde hayatını kaybetti.

Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti - Resim: 1

Avusturya'da TikTok için bir video çekmek isteyen 4 genç, hareket halindeki trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.

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Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti - Resim: 2

Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

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Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti - Resim: 3

18 yaşındaki diğer genç ise kafa travması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bilincini kaybeden gencin hayati tehlikesi devam ediyor. 

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Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti - Resim: 4

Diğer iki erkek çocuk (13, 16) tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtuldu.

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