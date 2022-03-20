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  4. Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada

Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada

Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada - Resim: 1

Hindistan'ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode'de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.

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Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada - Resim: 2

Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5'i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. 

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Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada - Resim: 3

Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada - Resim: 4
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