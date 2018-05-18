TRT'deki hocanın kaşları olay oldu
TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları medyada olay oldu.
TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.
Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.