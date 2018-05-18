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  3. 18 Mayıs 2018 23:10

TRT'deki hocanın kaşları olay oldu

TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları medyada olay oldu.

TRT'deki hocanın kaşları olay oldu

TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.

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TRT'deki hocanın kaşları olay oldu

Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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TRT'deki hocanın kaşları olay oldu

TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.

3/ 5
TRT'deki hocanın kaşları olay oldu

Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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