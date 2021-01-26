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  3. 26 Ocak 2021 13:37

TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi

Son dönemde yayınladığı program, dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başaran TRT çok konuşulacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. TRT, 27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın hayatını ölümsüzleştirmek için kolları sıvadı.

TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi

Birçok iddialı yapımı bünyesinden bulunduran TRT, gündemden düşmeyecek bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

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TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi

Dönemin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’un ardından tarihi dizilere ağırlık veren TRT iddialı bir proje ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi

TRT, eski Başbakan ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın hayatını diziye çekecek. TRT iddialı dizinin çekimlerine başladı.

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TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi

MİLLİ GAZETE YAZARI AÇIKLADI
Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, TRT’nin çekmeye başladığı dizinin detaylarını köşesinde paylaştı.

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