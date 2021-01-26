TRT'den çok konuşulacak Necmettin Erbakan hamlesi
Son dönemde yayınladığı program, dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başaran TRT çok konuşulacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. TRT, 27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın hayatını ölümsüzleştirmek için kolları sıvadı.
Birçok iddialı yapımı bünyesinden bulunduran TRT, gündemden düşmeyecek bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Dönemin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’un ardından tarihi dizilere ağırlık veren TRT iddialı bir proje ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
TRT, eski Başbakan ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın hayatını diziye çekecek. TRT iddialı dizinin çekimlerine başladı.