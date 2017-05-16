  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 23:07

Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı.

Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı

Beyaz Saray kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenledi.

1/ 33
Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı

Trump, "Türkiye ile ilişkilerimizi hiç kimse yenemeyecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "PYD/YPG'nin muhatap alınması mutabakata uygun değil" açıklamasında bulundu.

2/ 33
Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

3/ 33
Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'da tören kıtası tarafından karşılandı.

4/ 33