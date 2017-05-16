Trump Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda böyle karşıladı.
Beyaz Saray kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenledi.
Trump, "Türkiye ile ilişkilerimizi hiç kimse yenemeyecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "PYD/YPG'nin muhatap alınması mutabakata uygun değil" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan’ı kapıda karşıladı.