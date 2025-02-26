Trump, hayalindeki Gazze'yi yapay zekaya inşa ettirdi

Videoda, çatışmaların harap ettiği, çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan onbinlerce sivilin katledildiği bölge, lüks gökdelenler, egzotik plajlar ve eğlence merkezleriyle dolu bir turizm cennetine dönüşmüş halde gösteriliyor.