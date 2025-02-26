Trump, hayalindeki Gazze'yi yapay zekaya inşa ettirdi
Gazze Şeridi'ne çökmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump, hayalindeki Gazze'yi yapay zekaya tasarlattı. Trump'ın paylaştığı videodaki ayrıntılar ise pes dedirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında Gazze'nin geleceğine dair yapay zeka ile hazırlanmış akıl almaz bir video paylaştı.
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Videoda, çatışmaların harap ettiği, çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan onbinlerce sivilin katledildiği bölge, lüks gökdelenler, egzotik plajlar ve eğlence merkezleriyle dolu bir turizm cennetine dönüşmüş halde gösteriliyor.
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Görüntülerde, “Trump Gazze” adlı devasa bir kule, Trump’ın altın heykeli ve hediyelik eşya dükkanlarında satılan minyatür figürleri dikkat çekiyor.
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Sahne ilerledikçe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir otelin havuzunda kokteyl yudumlarken, kadın bedenine ve erkek yüzüne sahip dansözler dans ediyor.
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