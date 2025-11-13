Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu!
ABD'de hükümetin 43 gün sonra açılması ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
ABD tarihinin en uzun süren hükümet krizi çözüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43’üncü gününde sona erdi.
Altın fiyatları, ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'taki toplantısında faizi 25 baz puan daha indiriceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi.
Ekim ayında 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, 3 bin 886 dolara kadar geri çekilmişti. Kayıplarını telafi etmeye başlayan ons altın yeniden 4 bin 200 doların üzerine yükseldi.
Saat 14.50 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:
Dolar: 42,25 TL
Euro: 49,15 TL
Sterlin: 55,67 TL
Ons altın: 4.230 Dolar
Gram altın: 5.742 TL
Çeyrek altın: 9.705 TL
Cumhuriyet altını: 39.937 TL
Gümüş: 72,88 TL
Bitcoin: 102.970 Dolar
Ethereum: 3.507 Dolar