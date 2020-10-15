Trump: ''Lütfen beni sever misiniz?''
ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek seçim öncesi Pensilvanya kampanya turunu sürdüren Donald Trump, burada düzenlediği mitingde banliyölerde yaşayan kadınlardan oy istedi. Trump, “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” ifadesini kullandı.
Pensilvanya eyaletindeki Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı’nda düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hastalarına seslenerek, “Acınızı hissediyorum çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım” ifadelerini kullandı. Kendisini 'Süpermen' gibi hissettiğini de vurgulayan Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını söyleyerek, “Bu virüsü birlikte yeneceğiz” dedi.
Trump bu gece Miami’de NBC kanalıyla belediye sarayından seçmenlere seslenecek. Demokrat rakibi Joe Biden ise ABC kanalıyla Philadelphia’da belediye sarayında aynı saatte konuşma yapacak. İki adayın bu konuşmaları, Trump’ın hastalığı sonrasında internet üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan, ancak Trump’ın reddettiği ikinci münazara yerine geçmiş olacak.
Öte yandan seçim açısından büyük önem taşıyan Pensilyanya, iki parti açısından bir savaş alanına dönmüş durumda. Eyaletteki seçim görevlilerinin beşte birine Trump’ın kampanya ekibi tarafından dava açılmış durumda. Eyalette seçim malzemelerinin saklandığı bir depodan yapılan hırsızlığın ardından davalar açılmıştı. Trump ise bölgede 'kötü şeyler olduğunu' öne sürdü. Trump ayrıca, “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” diyerek banliyölerde yaşayan kadınlardan da oy istedi.
Eyalette hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler birbirlerini suçlarken, Pensilyanya’da yaklaşık 3 milyon seçmenin oyunu posta yoluyla kullanması bekleniyor. Seçim güvenliği konusundaki tartışmaların devam ettiği bir ortamda, Pensilyanya’nın seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bir kaosa sürüklenmesinden endişe ediliyor.