Trump: ''Lütfen beni sever misiniz?''

Öte yandan seçim açısından büyük önem taşıyan Pensilyanya, iki parti açısından bir savaş alanına dönmüş durumda. Eyaletteki seçim görevlilerinin beşte birine Trump’ın kampanya ekibi tarafından dava açılmış durumda. Eyalette seçim malzemelerinin saklandığı bir depodan yapılan hırsızlığın ardından davalar açılmıştı. Trump ise bölgede 'kötü şeyler olduğunu' öne sürdü. Trump ayrıca, “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” diyerek banliyölerde yaşayan kadınlardan da oy istedi.