Trump neler yaptı? 10 fotoğraf ile Trump’ın başkanlık döneminin özeti

GÖÇMEN ÇOCUKLARI ZİYARET EDERKEN GİYDİ

First Lady Melania Trump, Haziran 2018'de göçmen çocuk koruma merkezine yaptığı bir ziyarette arkasında "Gerçekten umrumda değil, sen umursuyor musun?" yazan bir ceket giydi. Aynı dönemde, Donald Trump, özellikle sınırda çocukları ebeveynlerinden ayırma politikası nedeniyle yaygın bir şekilde eleştiriliyordu.



Melania Trump’ın sözcüsü ise, o sırada ceketin arkasında "gizli bir mesaj olmadığını" açıkladı. Ancak First Lady daha sonra bunun " kendisini eleştiren insanlar ve sol medyaya yönelik bir mesaj olduğunu kabul ederek, “Onlara umursamadığımı göstermek istiyorum. Elbette, herkesin beni eleştirmeye hakkı var. Ama bu doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmama engel olmayacak” ifadelerini kullandı.