Trump neler yaptı? 10 fotoğraf ile Trump’ın başkanlık döneminin özeti
ABD Başkanı Donald Trump, hiç şüphesiz ülke tarihinde birçok ilke imza attı. İşte Donald Trump'ın başkanlık döneminde yaptıklarının özeti.
TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILIM AZ OLDU
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2017'de yapılan yemin töreninden önce Beyaz Saray, önünde diğer başkanlara göre önemli ölçüde az kişi katıldı. Ancak, törenden günler sonra Trump, medyayı katılım hakkında yalan söylemekle suçladı ve televizyonları ile gazetelerin kalabalıkları olduğundan daha küçük gösterdiğini iddia etti.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer ise , "Bir açılış döneminde görülebilecek en büyük izleyici grubu" olduğunu söyledi. Ayrıca Trump’ın, bu görüntülerin 2009'da Barack Obama'nın yemin töreninde çekilen ve ölçüde daha büyük bir kalabalık olduğunu gösteren fotoğraflarla karşılaştırmasına kızdığı bildirildi.
IRKÇILARI 48 SAAT SONRA KINADI
2017 yılının Ağustos ayında ABD’nin Virgina eyaletine bağlı Charlottesville kendinde aşırı sağcı ve beyaz miliyetçilerden oluşan bir grup meşaleler yakarak gösteri yaptı. Grup radikal ırkçılardan oluşan Ku Klux Klan’a benzetildi. Ertesi gün, üniversite kentinde bir arabanın göstericilere çarpması sonucu ise bir kadın öldü, 19 kişi yaralandı.
Buna cevaben Trump, her iki tarafından da şiddetini kınadı. Ancak, beyaz üstünlükçüleri açıkça kınaması 48 saat sürdüğü için eleştirildi. Üç yıl sonra ise Joe Biden, başkanın trajediye verdiği tepkinin tereddütle dolu ve göstermelik olduğunu söyledi.
"ABD, HERKESİN SOYDUĞU BİR KUMBARA GİBİ"
Donald Trump, başkanlık süresi boyunca ABD'nin geleneksel müttefikleriyle sık sık tartıştı. Haziran 2018'de Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde çekilen bu fotoğraf ise Trump, diğer dünya liderleriyle yaşadığı tartışmalara dair en somut örneklerden birini oluşturdu. Zirve öncesinde Trump, AB, Meksika ve Kanada'dan çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum ithalatına ise yüzde 10 gümrük vergisi açıkladığında toplantıya iyi bir başlangıç yapmadı.
Liderlerin hepsi onu misilleme tedbirleriyle tehdit etti ve yaşanan anlaşmazlık zirveyi gölgede bıraktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirveden sadece saatler önce Trump ile tartıştı. Trump ise "ABD’nin herkesin soyduğu kumbara gibi" olduğunu iddia etti.
GÖÇMEN ÇOCUKLARI ZİYARET EDERKEN GİYDİ
First Lady Melania Trump, Haziran 2018'de göçmen çocuk koruma merkezine yaptığı bir ziyarette arkasında "Gerçekten umrumda değil, sen umursuyor musun?" yazan bir ceket giydi. Aynı dönemde, Donald Trump, özellikle sınırda çocukları ebeveynlerinden ayırma politikası nedeniyle yaygın bir şekilde eleştiriliyordu.
Melania Trump’ın sözcüsü ise, o sırada ceketin arkasında "gizli bir mesaj olmadığını" açıkladı. Ancak First Lady daha sonra bunun " kendisini eleştiren insanlar ve sol medyaya yönelik bir mesaj olduğunu kabul ederek, “Onlara umursamadığımı göstermek istiyorum. Elbette, herkesin beni eleştirmeye hakkı var. Ama bu doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmama engel olmayacak” ifadelerini kullandı.