Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yeni vergi getirme kararından vazgeçmesi sonrası altın ve gümüş fiyatları düşüşe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland planına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi getirme kararından vazgeçti. Trump yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım'' dedi.
Altın fiyatları geri çekildi
Trump'ın gümrük vergisinden vazgeçmesi sonrası altın fiyatları geri çekildi. 21 Ocak'ta 4 bin 888 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 772 doları gördü.
Gram altın 6 bin 804 TL ile rekor tazeledikten sonra 6 bin 645 TL'ye kadar geri çekildi. Gram gümüşün test ettiği en yüksek seviye 133 lira 48 kuruş olmuştu. Gram gümüş gün içerisinde en düşük 126 lira 48 kuruş seviyesini gördü.
Trump ne demişti?
Trump, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın ABD'nin Grönland'ı elde etmesine ilişkin çabalarına yönelik tutumları nedeniyle yaptırım uygulanacağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump, "Şubat 2026 itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" demişti.