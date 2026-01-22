Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu

Trump ne demişti?

Trump, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın ABD'nin Grönland'ı elde etmesine ilişkin çabalarına yönelik tutumları nedeniyle yaptırım uygulanacağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump, "Şubat 2026 itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" demişti.