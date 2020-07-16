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  3. 16 Temmuz 2020 12:10

Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve kızı Ivanka Trump sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle alay konusu oldu.

Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu

ABD başkanı Donald Trump yaptığı tuhaf çıkışlar ve açıklamalar nedeniyle sık sık sosyal medyada dünyanın gündemine yerleşiyor.

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Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu

Bir yandan yaklaşan seçimlere hazırlanan bir yandan da ülkesini vuran koronavirüs salgınıyla başı dertte olan Trump bu kez de kızı ve danışmanı Ivanka Trump'la birlikte sosyal medyanın gündeminde.

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Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu

Trump, Twitter başta olmak üzere resmi sosyal medya hesaplarından güncel paylaşımlar yapmayı çok seven bir lider.

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Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu

Ancak bu paylaşımları çoğu zaman hem rakipleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

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