Trump ve kızı Ivanka alay konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump ve kızı Ivanka Trump sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle alay konusu oldu.
ABD başkanı Donald Trump yaptığı tuhaf çıkışlar ve açıklamalar nedeniyle sık sık sosyal medyada dünyanın gündemine yerleşiyor.
Bir yandan yaklaşan seçimlere hazırlanan bir yandan da ülkesini vuran koronavirüs salgınıyla başı dertte olan Trump bu kez de kızı ve danışmanı Ivanka Trump'la birlikte sosyal medyanın gündeminde.
Trump, Twitter başta olmak üzere resmi sosyal medya hesaplarından güncel paylaşımlar yapmayı çok seven bir lider.