Trump ve Zelenskiy kameralar önünde fena kapıştı: Ukrayna lideri Beyaz Saray'ı terk etti
ABD Başbakanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i görüştü. İki lider kameralar önünde tartıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün mineral anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir taahhüdüdür. Nadir toprakları alıp yapay zeka ve askeri silahlar da dahil olmak üzere yaptığımız her şey için kullanacağız" dedi. Trump, anlaşmanın Zelenskiy ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında imzalanacağını açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının çok büyük bir şey olacağını söyleyen Trump, "Ukrayna savaşa geri dönmeyecek. Ukrayna, Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek" diye konuştu.
Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yana olduğunu vurgulayan Trump, "Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Putin, anlaşma yapmak istiyor"
Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Putin, anlaşma yapmak istiyor" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin "Barış olmaması durumunda Ukrayna'ya daha fazla silah gönderecek misiniz" sorusuna Trump, "Çok fazla silah göndermek için sabırsızlanmıyoruz, savaşı bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Cevabım evet. Ama umarım fazla göndermek zorunda kalmayız çünkü hızlı bir şekilde halletmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
"Bu adamların kuralları yok"
Zelenskiy ise, Ukrayna'nın ABD hava savunmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump'a Ukrayna savaşı ile ilgili bazı resimler gösteren Zelenskiy, Rusya'yı kastederek, "Savaşta bile kurallar vardır. Bu adamların kuralları yok" diye konuştu.
Mineral anlaşması için Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, ABD'nin ne yapmaya çalıştığına ilişkin görüşmek istediğini söyledi. Putin'i kastederek, "Birlikte onu durdurabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullanan Zelenskiy, Putin'in savaşı başlattığını ve bedelini ödemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.