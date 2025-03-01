Trump ve Zelenskiy kameralar önünde fena kapıştı: Ukrayna lideri Beyaz Saray'ı terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün mineral anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir taahhüdüdür. Nadir toprakları alıp yapay zeka ve askeri silahlar da dahil olmak üzere yaptığımız her şey için kullanacağız" dedi. Trump, anlaşmanın Zelenskiy ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında imzalanacağını açıkladı.