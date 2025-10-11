Trump yeniden Covid aşılarını oldu; doktorlarının açıklaması sonrası tüm dünyanın ağzı açık kaldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Barbabella, 79 yaşındaki Trump’ın kalp yaşının gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunun tespit edildiğini, sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti.
Trump ayrıca yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık olarak yıllık grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma aşılarını oldu.
79 yaşındaki Trump’ın doktoru Sean Barbabella, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’e bir bilgi notu göndererek, Trump’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Trump’ın sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu ifade eden Barbabella, "Trump olağanüstü sağlığını koruyor, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.
