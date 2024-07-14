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Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı düzenleyen Thomas Matthew Crooks hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kayıtlarda Cumhuriyetçi olarak görünen saldırganın, 17 yaşındayken Demokrat bir gruba bağış yaptığı belirlendi.

Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar - Resim: 1

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

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Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar - Resim: 2

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Trump'ın sağ kulağından yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminin zanlısı olarak açıklanan Crooks'un, Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı alanın yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşadığı ortaya çıktı.

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Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar - Resim: 3

FBI, bir bomba imha ekibinin Crooks'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından evinde araştırma yaptığı bilgisini paylaştı.

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Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar - Resim: 4

Güvenlik yetkilileri, Crooks'un mitingin güvenlik alanı dışındaki bir binanın çatısından ateş açtığının tespit edildiğini belirtti.

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