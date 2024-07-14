Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı düzenleyen Thomas Matthew Crooks hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kayıtlarda Cumhuriyetçi olarak görünen saldırganın, 17 yaşındayken Demokrat bir gruba bağış yaptığı belirlendi.
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Trump'ın sağ kulağından yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminin zanlısı olarak açıklanan Crooks'un, Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı alanın yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşadığı ortaya çıktı.
FBI, bir bomba imha ekibinin Crooks'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından evinde araştırma yaptığı bilgisini paylaştı.
Güvenlik yetkilileri, Crooks'un mitingin güvenlik alanı dışındaki bir binanın çatısından ateş açtığının tespit edildiğini belirtti.