Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi
ABD'nin başkenti Washington'da kongre binasının Trump taraftarları tarafından saldırıya uğramasının ardından ortaya çıkan hasar böyle görüntülendi.
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Kongre binasında ortaya çıkan hasarın boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler yayınlandı.
Göstericilerin hedeflerinden birisi de ABD'nin demokrat politikacılarından Nancy Pelosi'nin makamıydı.