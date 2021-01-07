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  3. 07 Ocak 2021 14:02

Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi

ABD'nin başkenti Washington'da kongre binasının Trump taraftarları tarafından saldırıya uğramasının ardından ortaya çıkan hasar böyle görüntülendi.

Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Kongre binasında ortaya çıkan hasarın boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler yayınlandı.

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Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi

Göstericilerin saldırısına uğrayan binada ortaya çıkan hasarla ilgili incelemeler sürüyor.

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Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi

Göstericilerin hedeflerinden birisi de ABD'nin demokrat politikacılarından Nancy Pelosi'nin makamıydı.

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Trumpçıların işgal ettiği kongre binası bu hale geldi

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullanan ilk isim oldu.

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