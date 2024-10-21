Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı

Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi. Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.