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Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.

Kaynak: İHA
Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı - Resim: 1

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı.

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Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı - Resim: 2

Seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı.

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Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı - Resim: 3

Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı.

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Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı - Resim: 4

Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi. Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.

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