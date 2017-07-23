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  3. 23 Temmuz 2017 18:26

Trump'tan dünyaya gözdağı

ABD Başkanı Trump, 12.9 milyar dolarlık en yeni savaş gemisini dünyaya tnaıttı.

Trump'tan dünyaya gözdağı

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Trump'tan dünyaya gözdağı

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Trump'tan dünyaya gözdağı

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Trump'tan dünyaya gözdağı

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