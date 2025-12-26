Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için dikkat çeken çıkış

E-postada, "Durumsal farkındalığınız açısından, dün aldığımız uçuş kayıtlarının, Donald Trump'ın Epstein'ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla kez seyahat ettiğini gösterdiğini bilmenizi isterim. Bu seyahatler, Maxwell davasında suçlama yöneltmeyi bekleyeceğimiz dönemi de kapsamaktadır. Özellikle, 1993 ile 1995 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak listelenmektedir; bunların en az dördünde Maxwell de hazır bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli zamanlarda ve farklı uçuşlarda, Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla birlikte seyahat ettiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.