Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için dikkat çeken çıkış
ABD Başkanı Donald Trump, Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmaların radikal solun yürüttüğü bir "cadı avı" olduğunu belirterek, "Çoğu masum olan birçok arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" ifadelerini kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamaya devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi yayınlanan belgeler arasında yer alan bir e-postada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda Jeffrey Epstein'ın özel jetiyle daha önce bilinenin ötesinde birçok kez seyahat ettiğini gösteren bilgiler yer almıştı. E-postada, 20 yaşındaki kişinin kimliği de karartılmış bir şekilde verildi.
Konu başlığı "RE: Epstein uçuş kayıtları" olan e-posta, gönderen ve alıcı bilgileri karartılmış şekilde servis edilirken, e-postanın altında adı karartılmış şekilde New York Güney Bölgesi'nden bir yardımcı ABD savcısının unvanı görüldü.
E-postada, "Durumsal farkındalığınız açısından, dün aldığımız uçuş kayıtlarının, Donald Trump'ın Epstein'ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla kez seyahat ettiğini gösterdiğini bilmenizi isterim. Bu seyahatler, Maxwell davasında suçlama yöneltmeyi bekleyeceğimiz dönemi de kapsamaktadır. Özellikle, 1993 ile 1995 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak listelenmektedir; bunların en az dördünde Maxwell de hazır bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli zamanlarda ve farklı uçuşlarda, Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla birlikte seyahat ettiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.