Trump'tan silahlı saldırı girişimi için dikkat çeken açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı programda gerçekleştirilen silahlı saldırının hedefinin kendisi olabileceğini söyledi. Trump, ''İran’a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi'' diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programına verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisi ve kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen saldırıya değinen Trump, "Hedef ben miydim bilmiyorum. Ama öyle görünüyor. Bir manifesto okudum, anlaşılan o ki saldırgan radikalleşmiş. Hristiyanmış, inançlı biriymiş, sonrasında Hristiyanlık karşıtı olmuş ve çok fazla değişim geçirmiş. Yazdıklarına bakılırsa epey zor şeyler yaşamış. Erkek kardeşi ondan şikayetçi olmuş ve sanırım onu polise ihbar etmiş. Ve kız kardeşi de aynı şekilde ondan şikayetçi olmuş. Ailesi çok endişeliymiş. O, muhtemelen oldukça hasta biriydi" değerlendirmesinde bulundu.
"Hep etkili olan başkanların peşine düşüyorlar"
Neden birden fazla saldırı ve saldırı girişimine hedef olduğu sorulan Trump, "Hep etkili olan başkanların peşine düşüyorlar. Bir şeyler başaran başkanların peşine düşüyorlar. Benim yaptıklarıma bakarsanız, bu ülkenin gidişatını tamamen tersine çevirdik. Aslında ölü olan, can çekişen bir ülkeyi devraldık ve onu dünyanın en gözde ülkesi haline getirdik. Venezuela ile bir mücadele, bir savaş, adına her ne derseniz deyin, öyle bir şey yaşadık.Bunu çok kesin bir zaferle kazandık ve şu an Venezuela ile harika bir ilişkimiz var. Çok kârlı bir ilişki oldu. Ve şu an İran'dayız. Diğer başkanların da bunu yapması gerekirdi ama yapmamayı tercih ettiler. Yapmalılardı. Bunu yapmayarak çok feci bir hata yaptılar" diye konuştu. İran’a yönelik son operasyonların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kendisinin ilk görev döneminde öldürülmesini "büyük bir olay" olarak nitelendiren Trump, "Abraham Lincoln suikasta uğradı. McKinley suikasta uğradı. McKinley ülkeyi çok zengin yaptı. İnsanlar bunun farkında değil. Sonra Teddy Roosevelt geldi ve McKinley'nin kazandırdığı parayı harcadı, gerçi o da aslında çok etkili biriydi, ama o da suikasta uğradı" hatırlatmasında bulundu.
Trump saldırı sırasında yaşananları anlattı
Saldırı anında yaşananları anlatan Trump, "Büyük bir gürültü duyduk. Bu ya bir silah sesiydi ya da balo salonlarında çok sık olduğu üzere yere düşen tabak dolu bir tepsiydi. Ben bir tepsi olmasını umuyordum, ama değildi" dedi. Eşi Melania Trump dahil herkesin panik yaşadığını aktaran Trump, "Açıkçası bunu söylemek istemem ve insanlar da korktuklarının söylenmesinden pek hoşlanmazlar. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda kim korkmaz ki? O an gelindiğinde, eşim sanırım bunun bir tepsiden çok bir mermi olduğunu çoktan anlamıştı. Ve ben buraya gelmeden kısa bir süre önce görüntülerde onun yüzüne baktım. O sahneyi gördüm. Bana izlettiler, epey iyi bir yakın çekimdi. Ve eşim yaşananlardan dolayı çok sarsılmış görünüyordu" şeklinde konuştu.
"Tahliyenin yavaşlamasına sebep oldum"
Saldırının ardından neler olup bittiğini merak ettiğini ve bunun da tahliye süresini uzattığını belirten Trump, "Aslında biraz benden kaynaklandı. Ne olup bittiğini görmek istedim ve işlerini pek de kolaylaştırmıyordum. Neler döndüğünü görmek istedim. Ve o an itibariyle bunun belki de ciddi bir sorun olduğunu fark etmeye başlamıştık. Bir balo salonunda sürekli duyduğunuz normal bir gürültüden daha farklıydı. Etrafım harika insanlarla çevriliydi. Ancak muhtemelen onların biraz daha yavaş hareket etmelerine sebep oldum. Dedim ki: Bir dakika, bir dakika. Bir bakayım. Bir dakika" ifadelerini kullandı.
"Bana söylenenlere kulak verdim"
Tahliye sırasında önce ayakta durduğunu, ancak görevlilerin uyarısı üzerine daha sonra yere eğildiğini kaydeden Trump, "Açıkçası, şöyle düşündüm: ‘Biliyorsunuz, ben bunu daha önce birkaç kez atlattım’ Ve eşim bu boyutta bir şey yaşamamıştı. Durumu harika idare etti. O çok güçlü, zeki biridir. Olayı kavradı. Ne olup bittiğinin farkındaydı. Söyleneni dinledi. Bu arada ben de öyle yaptım. ‘Yere yatın’ dediklerinde, bu bir sorun var demekti. Ve açıkçası ben başkanım ve bana söylenenlere kulak verdim. Son aşamada kendimi yere bıraktım. Sonra ayağa kalktım, bir süreliğine bir bekleme odasına gittik ve eğer mümkünse etkinliğe devam etmelerini sağlamaya çalıştım" dedi.