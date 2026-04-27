Trump'tan silahlı saldırı girişimi için dikkat çeken açıklama

"Tahliyenin yavaşlamasına sebep oldum"

Saldırının ardından neler olup bittiğini merak ettiğini ve bunun da tahliye süresini uzattığını belirten Trump, "Aslında biraz benden kaynaklandı. Ne olup bittiğini görmek istedim ve işlerini pek de kolaylaştırmıyordum. Neler döndüğünü görmek istedim. Ve o an itibariyle bunun belki de ciddi bir sorun olduğunu fark etmeye başlamıştık. Bir balo salonunda sürekli duyduğunuz normal bir gürültüden daha farklıydı. Etrafım harika insanlarla çevriliydi. Ancak muhtemelen onların biraz daha yavaş hareket etmelerine sebep oldum. Dedim ki: Bir dakika, bir dakika. Bir bakayım. Bir dakika" ifadelerini kullandı.

"Bana söylenenlere kulak verdim"

Tahliye sırasında önce ayakta durduğunu, ancak görevlilerin uyarısı üzerine daha sonra yere eğildiğini kaydeden Trump, "Açıkçası, şöyle düşündüm: ‘Biliyorsunuz, ben bunu daha önce birkaç kez atlattım’ Ve eşim bu boyutta bir şey yaşamamıştı. Durumu harika idare etti. O çok güçlü, zeki biridir. Olayı kavradı. Ne olup bittiğinin farkındaydı. Söyleneni dinledi. Bu arada ben de öyle yaptım. ‘Yere yatın’ dediklerinde, bu bir sorun var demekti. Ve açıkçası ben başkanım ve bana söylenenlere kulak verdim. Son aşamada kendimi yere bıraktım. Sonra ayağa kalktım, bir süreliğine bir bekleme odasına gittik ve eğer mümkünse etkinliğe devam etmelerini sağlamaya çalıştım" dedi.