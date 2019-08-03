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  3. 03 Ağustos 2019 14:30

TSK'dan Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. .

TSK'dan Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

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TSK'dan Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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TSK'dan Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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TSK'dan Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

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