TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimli köpekleri için Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) geliştirildi. Bu sistemle Mehmetçik'in terörle mücadele operasyonlardaki başarısının artırılması hedefleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele operasyonlarında etkin rol alan birliklerdeki Mehmetçiklerin hem can güvenliği hem de sahadaki başarısının artması için özel bir sistem geliştirdi. Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) adı verilen sistem, nitelikli, eğitilmiş askeri köpekler için gözlük ve kask olarak tasarlandı.
Arama-tarama faaliyetleri esnasında 'keşif', 'mayın arama' ve 'bomba arama' köpeklerine gözlük ve kask olarak takılan bu sistemle, Mehmetçik'in girmesi riskli olan, dışarıdan görüntü alınması mümkün olmayan mağara, tünel ve meskun mahallerde anlık veri akışı sağlanabilecek.
Gözlük ya da kasktaki sinyali sağlayan, haberleşme birimlerinin taşınmasında kullanılan yelek sayesinde, köpeğin kullanıcısı tarafından tabletle kontrol edilmesi de sağlanıyor. Terör unsurlarının barındığı mağara, tünel ve meskun mahallelere önden gönderilecek olan eğitimli köpekle, terörle mücadele operasyonlarındaki başarının ve Mehmetçik'in can güvenliğinin artması hedefleniyor.
ARAZİDE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
DHA'nın ilk olarak Ekim 2023'te arazideki eğitim faaliyeti sırasında görüntülediği UKKS, Gemlik'teki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda üretilen ve eğitilen Belçika Malinois cinsi 3 yaşındaki keşif köpeği 'Parka' tarafından eğitim alanında test edildi. Kullanıcısının kontrolünde, eğitim alanındaki mağaraya giren 'Parka', tehdit unsuru etkisiz hale getirirken; taktığı gözlük ile dışarıdaki kullanıcısına, mağara içerisinden anlık ses ve görüntü aktarımı yaptı.