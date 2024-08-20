TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele operasyonlarında etkin rol alan birliklerdeki Mehmetçiklerin hem can güvenliği hem de sahadaki başarısının artması için özel bir sistem geliştirdi. Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) adı verilen sistem, nitelikli, eğitilmiş askeri köpekler için gözlük ve kask olarak tasarlandı.