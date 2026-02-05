TSK'nın gücüne güç katacak KIZILELMA'da son hazırlıklar! Yeni görüntüler yayınlandı
Baykar tarafından geliştirilen ve 2026'nın ilk çeyreğinde envantere girmesi beklenen milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eğitim uçuşu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşlarına devam ediyor.
Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
KIZILELMA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesi bekleniyor.
Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.