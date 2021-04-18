TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.