TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.
Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Ateş İdari Cihazı Takımı'nın, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti: