TSK'nın yerli motorlu yeni zırhlıları envantere girdi

'SERİ ÜRETİME BAŞLADIK'

"Özellikle 25 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli tank projesinde seri üretim için geri sayıma başladığımızın da müjdesini vermek istiyorum” diyen Tosyalı, şöyle devam etti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin talepleri doğrultusunda yeni gereksinimlere uygun olarak tamamen baştan tasarladığımız yeni Altay'ı, seri üretime hazır hale getirdik. İşte tüm bu sizlerle paylaştığım ileri teknoloji ve Ar- Ge'ye dayalı yatırımların bir sonucu olarak bugün ilk seri üretim yeri ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların, Türk silahlı kuvvetlerimize teslimini gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda, BMC tarafından üretilen 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracın teslimatı bizim için büyük bir gurur ve onur. Çünkü bu tarihi teslimat ülkemizin savunma sanayisinde yerlileşme oranının arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine yönelik çok önemli bir adım. Bugün itibariyle BMC tarafından üretilen 'kirpi ve vuran' araçlarında motorla beraber yerlilik oranı, yüzde 95 seviyesine çıkmış bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirilen bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."