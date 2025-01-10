TSK'nın yerli motorlu yeni zırhlıları envantere girdi
BMC tarafından üretilen yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı askeri araçlar, törenle TSK'ya teslim edildi.
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC'nin, ürettiği yerli ve milli 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracın teslimi nedeniyle BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde tören düzenlendi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından araçların üretim süreçlerini, işlevlerini ve özelliklerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
'YÜZDE 60 OLARAK BAŞLADIĞIMIZ YERLİLİK ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ'
SSB Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın törendeki konuşmasına, "Biz bu proje altında bir araç teslimi yapmadık. Bir araç ailesi geliştirdik ve bunu sahaya teslim ettik diyebiliriz. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği süreçlerdi. Bir an evvel sahaya araçlarımızı teslim etmek zorundaydık. Bu araçların geliştirilmesi açısından çok ciddi başarılar. Hem aracımızı tamamladık hem sahaya sürerek modifikasyon ve test faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Yüzde 60 olarak başladığımız yerlilik oranı yüzde 95'e yükseldi" dedi.
'ARAÇ TEST ALANIMIZ HER TÜRLÜ MODERN TEST İMKANINA SAHİP'
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise "Türkiye'nin geleceğine yön verecek projelerin güç ve aktarma teknolojilerinin yüzde 100 Türk mühendisliğiyle üreten BMC, Ankara'daki üretim üssüyle aynı zamanda Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de arttıracak. 2025 yılı ortasında aktif hale getirmeyi hedeflediğimiz zırhlı araç üretim fabrikamızda ise aylık 8 adet Altay tankı ve aylık 10 adet, 8 çarpı 8 seri üretim kapasitesi bulunuyor. Aynı alanda tam ve diğer zırhlı araçların farklı arazi koşullarında testlerin yapılacağı bir test lazımdı tasarladık ve tamamladık. Araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede ve zırhlı araç içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü modern test imkanına sahiptir. Tam kapasiteye ulaştığımızda 1500'ün üzerinde mühendis ve işçimizden oluşan bir ARGE ve üretim ekibi olacak" diye konuştu.
'SERİ ÜRETİME BAŞLADIK'
"Özellikle 25 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli tank projesinde seri üretim için geri sayıma başladığımızın da müjdesini vermek istiyorum” diyen Tosyalı, şöyle devam etti:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin talepleri doğrultusunda yeni gereksinimlere uygun olarak tamamen baştan tasarladığımız yeni Altay'ı, seri üretime hazır hale getirdik. İşte tüm bu sizlerle paylaştığım ileri teknoloji ve Ar- Ge'ye dayalı yatırımların bir sonucu olarak bugün ilk seri üretim yeri ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların, Türk silahlı kuvvetlerimize teslimini gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda, BMC tarafından üretilen 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracın teslimatı bizim için büyük bir gurur ve onur. Çünkü bu tarihi teslimat ülkemizin savunma sanayisinde yerlileşme oranının arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine yönelik çok önemli bir adım. Bugün itibariyle BMC tarafından üretilen 'kirpi ve vuran' araçlarında motorla beraber yerlilik oranı, yüzde 95 seviyesine çıkmış bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirilen bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."