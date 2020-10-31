Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

MARİNA AFET BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ



Depremin merkez üssü olan Seferihisar'dan gelen bilgilere göre deprem sırasında, marina içerisinde bulunan altı yüzer iskeleden dördü koptu. Bazı tekneler deprem anında suların çekilmesiyle karaya otururken, bazı tekneler ise iskeleden koparak açığa doğru sürüklendi.