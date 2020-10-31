Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.
İzmir'de Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı. Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
MARİNA AFET BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ
Depremin merkez üssü olan Seferihisar'dan gelen bilgilere göre deprem sırasında, marina içerisinde bulunan altı yüzer iskeleden dördü koptu. Bazı tekneler deprem anında suların çekilmesiyle karaya otururken, bazı tekneler ise iskeleden koparak açığa doğru sürüklendi.
Deprem anında bölgede bulunan görgü tanıkları, 100'den fazla teknenin marinanın dışına çıkarak başıboş şekilde açığa doğru sürüklendiğini bildirdi.
Sahil güvenlik ekiplerinin helikopter ve bot desteği ile marina dışına çıkan tekneleri gözlediği, yaklaşık 100 teknenin güvenli bir şekilde liman dışına bağlandığı belirtildi. Sahil güvenlik ve deniz polisinin yağma olaylarının engellenmesi için gece boyu bölgede devriye gezdikleri ifade edildi.