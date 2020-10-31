SON DAKİKA
DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 26'YA, YARALI SAYISI 885'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ekim 2020 13:29

Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.

Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

İzmir'de Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı. Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

1/ 15
Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

MARİNA AFET BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ

Depremin merkez üssü olan Seferihisar'dan gelen bilgilere göre deprem sırasında, marina içerisinde bulunan altı yüzer iskeleden dördü koptu. Bazı tekneler deprem anında suların çekilmesiyle karaya otururken, bazı tekneler ise iskeleden koparak açığa doğru sürüklendi.

2/ 15
Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

Deprem anında bölgede bulunan görgü tanıkları, 100'den fazla teknenin marinanın dışına çıkarak başıboş şekilde açığa doğru sürüklendiğini bildirdi.

3/ 15
Tsunami meydana gelen Seferihisar'da deniz çekildi

Sahil güvenlik ekiplerinin helikopter ve bot desteği ile marina dışına çıkan tekneleri gözlediği, yaklaşık 100 teknenin güvenli bir şekilde liman dışına bağlandığı belirtildi. Sahil güvenlik ve deniz polisinin yağma olaylarının engellenmesi için gece boyu bölgede devriye gezdikleri ifade edildi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM