TÜBİTAK gemisi Haliç'te inceleme yaptı

Her ay düzenli olarak Haliç'te incelemeler yapan ekipler çalışmalarına bugün saat 09.00 sıralarında Galata Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden başladı. Yaklaşık 5 saat sürecek çalışma kapsamında 10 farklı noktadan cihazlar yardımıyla denizden numuneler alınacak, örnekleme çalışması yapılacak. Adalar ve Kadıköy bölgesinde dün örnekleme ve izleme çalışması yapan TÜBİTAK ekipleri, deniz suyundan numuneler almıştı. O numuneler daha sonra incelenmek üzere Haydarpaşa'da bulunan TÜBİTAK MARMARA gemisine gönderilecek.