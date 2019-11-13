TÜBİTAK gemisi Haliç'te inceleme yaptı
TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, ''TÜBİTAK ANADOLU'' teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor.
TÜBİTAK ekibi, bu sabah Haliç'te 10 farklı noktadan su örnekleri almaya başladı. Yapılan çalışma ile denizler ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, kirlilik durumu, radyoaktivite seviyeleri, atıklar, deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı “Deniz Araştırma Projeleri" kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç’te deniz suyu kalitesine yönelik çalışmalar yürütüyor.
Her ay düzenli olarak Haliç'te incelemeler yapan ekipler çalışmalarına bugün saat 09.00 sıralarında Galata Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden başladı. Yaklaşık 5 saat sürecek çalışma kapsamında 10 farklı noktadan cihazlar yardımıyla denizden numuneler alınacak, örnekleme çalışması yapılacak. Adalar ve Kadıköy bölgesinde dün örnekleme ve izleme çalışması yapan TÜBİTAK ekipleri, deniz suyundan numuneler almıştı. O numuneler daha sonra incelenmek üzere Haydarpaşa'da bulunan TÜBİTAK MARMARA gemisine gönderilecek.