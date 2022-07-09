TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı

Cihazın kullanılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü İsmail Şahin, "Bu cihazımız tamamıyla çek, senet, para bu tarz evrakların sahte olup olmadığı konusunda uzmanlarımıza yardımcı olmakta ve yabancı menşeili ürünlerden de daha kaliteli bir hizmet vermektedir. Diğer ithal cihazlardan teknolojik anlamda daha hızlı ve etkin sonuç veriyor. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin daha verimli sonuç elde etmek. Avrupa, Amerika, İngiltere’de geliştirilen ürünlerle bizim ürünlerimiz şu an rakip pozisyonda. Şu anki yerli ve milli ürünlerimiz onları bir adım daha önde takip etmekte. Biz bundan çok mutluyuz. Böylelikle dışa bağımlılık azalıyor. Ülkemizin istihdamına da büyük bir destek veriyoruz. Bununla birlikte yerli ürünlerin ihracatında da büyük katkı sunarak ülkemizin gelişmesinde yerli ve milli anlamda milli kalkınma hamlesi anlamında destek oluyoruz" dedi.