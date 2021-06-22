TÜİK araştırması: Gelir seviyesi en yüksek ve en düşük şehirler belli oldu

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ TR4 (DOĞU MARMARA) İBBS 1. DÜZEY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri izlemiştir.

P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 8,6 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 7,2 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,8 ile TR5 (Batı Anadolu) bölgeleri izlemiştir.