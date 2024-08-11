TUİK korkutan senaryoları açıkladı: Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ana hatlarını çizdiği üç senaryo, Türkiye'nin genç nüfusunun 2050-2100 yılları arasında yüzde 10'un altında daha düşük bir yüzdeye sahip olacağını öne sürüyor.
Türkiye’nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor. Yüzde 15,1’lik genç nüfus oranıyla dünya ortalamasının altında yer alan Türkiye’nin 2050 ve 2100 yıllarına ilişkin projeksiyonları bu oranın yüzde 10’un altına gerileyebileceğini ortaya koyarken, tüm projeksiyonlarda, genç nüfustaki azalış dikkat çekiyor.
Nüfus projeksiyonları, Türkiye’nin genç nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranının, 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10’un altına gerileyebileceğini gösterdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999’dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi Uluslararası Gençlik Günü olarak kutlanıyor.
TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yapılan derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı.
Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.
Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39’u da genç nüfus kapsamında yer alıyor.
Türkiye, yüzde 15,1’lik genç nüfus oranıyla yüzde 15,5 olan dünya ortalamasının altında bulunuyor.
En yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye, en düşük orana sahip ülke yüzde 6,8 ile Ukrayna olarak kayıtlara geçti.