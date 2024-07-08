TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Nisan 2022'den sonra açıklamayı durdurduğu 100 kalem malın güncel fiyatı ortaya çıktı.
TÜİK, TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesine sığınarak Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurdu. Mahkeme kararları bile bu kararın değişmesini sağlayamadı. TÜİK bu karartmayla da yetinmedi ve daha sonra tüm maddeler için ağırlık açıklamaya da son verdi.
Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında bu madde fiyatlarını köşesine taşıdı:
"Tabloda yer verdiğim 100 kalem arasında öyle fiyatlar var ki, insan gerçekten inanamıyor. TÜİK bu fiyatlara bir açıklama, bir gerekçe getiriyor, getirmeye çalışıyor ama yine de bu fiyatlar inanılmaz!
Hepimiz zaman zaman ihtiyaç duyuyor, doktora gidiyoruz. Haziran ayında bir uzman doktora gidip muayene olduğunuzda özel hastanede bile katkı payı olarak 1.000 lira civarında ödeme yapıyorsunuz. Doktorun muayenehanesine giderseniz ödediğiniz tutar 3 bin lirayı, 4 bin lirayı bulabiliyor.