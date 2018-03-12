Tüketiciye müjde !

'SATICILARIN KOZ OLARAK KULLANDIĞI BİLİNİYOR'

TBM Başkanı Güllü DHA´ya yaptığı açıklamasında, "Tüketicilerimiz, hak arama konusunda zayıf ve çekingen bir yapıdadır. Hak aramak istese de karşısına çıkan en ufak bir engelleme veya korkutma halinde hemen geri adım atmaktadır.

