Tüm anketlerin ortalaması alındı: Hangi şehirde hangi ittifak kazanıyor?
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala seçim anketlerine de hız verildi. İşte tüm seçim anketlerinin ortalaması alındığında çıkan sonuçlar...
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar gün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek... Seçim yaklaştıkça anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor. Yapılan tüm anketlerin ortalaması alındı ve hangi ittifakın hangi şehirlerde kazanacağıyla ilgili rapor hazırlandı. Buna göre hangi ittifak hangi şehirde kazanıyor?.. İttifaklar kaçar milletvekili çıkarıyor? Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşan ittifak var mı?..
14 Mayıs 2023 seçimlerine 45 gün kala tüm anket sonuçları ilgiyle takip ediliyor. . Son olarak kamuoyu araştırma şirketlerinin şubat ayı anket sonuçları ortalamaları alınarak il il ‘Millet İttifakı’ mı Cumhur İttifakı mı daha çok vekil çıkaracak simülasyonu yapıldı. 14 Mayıs seçimleri sonucuna göre hangi ittifak kaç milletvekili çıkaracak? İşte anketlerin ortalamalarına göre bölge bölge ittifakların durumu...
Bu kez anket sonuçları ortalaması sosyal medya platformu Twitter’da “Anketler ve Raporlar” hesabı tarafından paylaşıldı. Şubat ayında yapılan anket sonuçları ortalamasını alan “Anketler ve Raporlar” olası seçim sonucunu tahmin etmeye çalıştı. Anket sonuçlarına göre bölge bölge ve il il sandıktan çıkan tablo şöyle:
Marmara Bölgesi'nde hangi ilde kim kazınıyor?
CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı Marmara Bölgesi'nde sandık sonuçları neler söylüyor? İşte şubat ayı anket sonuçlarına göre çıkabilecek tablo:
Edirne: Millet İttifakı
Tekirdağ: Millet İttifakı
Kırklareli: Millet İttifakı
Çanakkale: Millet İttifakı
Balıkesir: Millet İttifakı
Bursa: Cumhur İttifakı
İstanbul: Millet İttifakı
Yalova: Millet İttifakı
Kocaeli: Cumhur İttifakı
Bilecik: Millet İttifakı
Sakarya: Cumhur İttifakı