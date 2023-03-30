Tüm anketlerin ortalaması alındı: Hangi şehirde hangi ittifak kazanıyor?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar gün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek... Seçim yaklaştıkça anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor. Yapılan tüm anketlerin ortalaması alındı ve hangi ittifakın hangi şehirlerde kazanacağıyla ilgili rapor hazırlandı. Buna göre hangi ittifak hangi şehirde kazanıyor?.. İttifaklar kaçar milletvekili çıkarıyor? Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşan ittifak var mı?..