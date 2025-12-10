Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor!
Milyonlarca çalışanın ikinci emeklilik hakkı olarak tanıtılan ve kısa adı TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli olduktan sonra BES gibi ikinci bir emekli maaşı imkanı sunacak olan TES nedeniyle tüm çalışanların maaşlarında "zorunlu kesinti" dönemi başlıyor.
Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi bundan 2 yıl önce 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) girmişti. Üzerinden geçen 2 yıl sonra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda da yer aldı.
Peki 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen ve "ikinci emekli maaşı imkanı sağlayacağı" açıklanan BES'in kardeşi TES'in ayrıntılarında neler var ?
31 Ekim'den Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verilirken, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı açıklandı.
Söz konusu düzenleme, yıllardır uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörürken, düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek.
Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek.