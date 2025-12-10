Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor!

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi bundan 2 yıl önce 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) girmişti. Üzerinden geçen 2 yıl sonra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda da yer aldı.

Peki 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen ve "ikinci emekli maaşı imkanı sağlayacağı" açıklanan BES'in kardeşi TES'in ayrıntılarında neler var ?