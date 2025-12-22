Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor

A Haber canlı yayınında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detayları aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026'da devreye girecek. Herkes için ikinci bir emeklilik imkanı geliyor. Şu anda zaten Otomatik Katılım Sistemi OKS ile uygulanıyor ama zorunlu değil. Yani 45 yaşın altındaki herkes bu OKS'ye giriyor, primleri yatırıyor, 3 ay sonra isterse çıkıyor. Bu sistemde çıkamayacak ve sistemde 10 yıl kalan 56 yaşını da doldurursa emekli olacak. Yani şöyle şu anda bir insan işe girse ya da 2000 yılından sonra işe girmiş olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşında ve 7.000 günle emekli oluyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde 10 yıl yani 3600 gün ve 56 yaşla emekli olunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli ayrıca olacaksınız. Dolayısıyla emekliliğinizde çift maaş olacak."