Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor
Milyonlarca çalışanın ikinci emeklilik hakkı olarak tanıtılan ve kısa adı TES olan, emekli olduktan sonra BES gibi ikinci bir emekli maaşı imkanı sunacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası için ayrınılar belli oldu...
Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi bundan 2 yıl önce 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) girmişti. Üzerinden geçen 2 yıl sonra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda da yer aldı.
Peki 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen ve "ikinci emekli maaşı imkanı sağlayacağı" açıklanan BES'in kardeşi TES'in ayrıntılarında neler var ?
31 Ekim'den Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verilirken, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı açıklandı. Söz konusu düzenleme, yıllardır uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörürken, düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek. Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek.
A Haber canlı yayınında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detayları aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026'da devreye girecek. Herkes için ikinci bir emeklilik imkanı geliyor. Şu anda zaten Otomatik Katılım Sistemi OKS ile uygulanıyor ama zorunlu değil. Yani 45 yaşın altındaki herkes bu OKS'ye giriyor, primleri yatırıyor, 3 ay sonra isterse çıkıyor. Bu sistemde çıkamayacak ve sistemde 10 yıl kalan 56 yaşını da doldurursa emekli olacak. Yani şöyle şu anda bir insan işe girse ya da 2000 yılından sonra işe girmiş olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşında ve 7.000 günle emekli oluyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde 10 yıl yani 3600 gün ve 56 yaşla emekli olunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli ayrıca olacaksınız. Dolayısıyla emekliliğinizde çift maaş olacak."
Öte yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra çalışan emeklilerin gelirlerin düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK, hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek. Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Yeni sistem de zorunlu olacak ve süre sonunda emeklilik kazanılacak.