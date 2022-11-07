Tüm çalışanların merak ettiği 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayına dair üretici enflasyonunu (ÜFE) açıklamasıyla birçok vergi ve para cezasının yeniden değerleme oranı (YDO) belli oldu. Buna göre, 2023 için YDO yüzde 122,93 seviyesinde olacak.