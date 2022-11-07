Tüm çalışanların merak ettiği 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı
Yaklaşan 2023 yılı öncesinde milyonlarca çalışan, emekli ve aileleri zamlı maaşlarının ne kadar olacağını beklerken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl yeniden değerleme oranı uyarınca yeni yıldaki gelir vergisi dilimlerini hesapladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayına dair üretici enflasyonunu (ÜFE) açıklamasıyla birçok vergi ve para cezasının yeniden değerleme oranı (YDO) belli oldu. Buna göre, 2023 için YDO yüzde 122,93 seviyesinde olacak.
YDO'nun belli olmasıyla, maaşlı çalışanları yakından ilgilendiren gelir vergisi dilimlerine dair net rakamlar ortaya çıkmaya başladı.
2022 yılında gelir vergisi tutar ve yüzdelik dilimleri şöyleydi:
32.000 TL’ye kadar yüzde 15,
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20,
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası yüzde 27,
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası yüzde 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası yüzde 40.
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, YDO sonrasında oluşacak vergi dilimi düzenlemelerini hesapladı ve kişisel web sitesinde duyurdu.