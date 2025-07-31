Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı
Gündemar Araştırma2nın 20-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları açıklandı "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa" anketinde CHP'nin AK Parti'yi, Zafer Partisi'nin de MHP'yi geçtiği görülürken, yüzde 7'lik seçim barajını ise sadece 3 parti aşabildi...
Gündemar Araştırma Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Gündemar Araştırma tarafından 20-26 Temmuz tarihlerinde 2 bin 256 kişiyle kişiyle CATI ve CAWI yöntemiyle yapılan anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü.
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Gündemar'ın anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Kararsızlar, protesto oylar ve cevap yok diyen katılımcıların da dağıtımı yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar ise dikkat çekti.
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Anket sonuçlarında CHP, yüzde 37,2 ile Türkiye'nin birinci partisi olarak yer aldı.
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