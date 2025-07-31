Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı

Gündemar Araştırma Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Gündemar Araştırma tarafından 20-26 Temmuz tarihlerinde 2 bin 256 kişiyle kişiyle CATI ve CAWI yöntemiyle yapılan anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü.