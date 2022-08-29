Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi
Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyadan paylaştığı çalışmaları ile adından söz ettiriyor.
Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.
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Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.
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22 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.
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Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.
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