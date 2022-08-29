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  4. Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi

Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi

Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyadan paylaştığı çalışmaları ile adından söz ettiriyor.

Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi - Resim: 1

Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

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Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi - Resim: 2

Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.

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Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi - Resim: 3

22 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.

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Tüm dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor: Masalsı çalışmaları ile herkesi büyüledi - Resim: 4

Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

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