Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

Vera, Instagram hesabında gözyaşları içinde şunları söyledi: ""Bu sabah acil servise geldiğimde kafamda tüm hemşirelerin maskelerini taktığını görmeyi hayal ediyordum ancak hiçbir şey yoktu. Her yoğun bakım odası, plastik muşamba ve bantlarla oluşturulmuş 'odalara' sahipti."

