Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!
Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Yaklaşık 190 bin vaka ile salgının merkezi haline gelen ABD'de sağlık çalışanları ekipman yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor.
Ülkede sağlık çalışanlarına verilmesi gereken N95 maske ve hastalar için solunum cihazı eksiklikleri ABD'de salgının daha tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.
ABD'de bir hemşire de maske nedeniyle yaşadığı sıkıntıları, gözyaşları içinde anlattı ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.
Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.