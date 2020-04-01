  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Nisan 2020 13:52

Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Yaklaşık 190 bin vaka ile salgının merkezi haline gelen ABD'de sağlık çalışanları ekipman yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

Ülkede sağlık çalışanlarına verilmesi gereken N95 maske ve hastalar için solunum cihazı eksiklikleri ABD'de salgının daha tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

1/ 10
Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

ABD'de bir hemşire de maske nedeniyle yaşadığı sıkıntıları, gözyaşları içinde anlattı ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.

2/ 10
Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.

3/ 10
Tüm dünya bu hemşirenin gözyaşlarını konuşuyor!

Vera, Instagram hesabında gözyaşları içinde şunları söyledi: ""Bu sabah acil servise geldiğimde kafamda tüm hemşirelerin maskelerini taktığını görmeyi hayal ediyordum ancak hiçbir şey yoktu. Her yoğun bakım odası, plastik muşamba ve bantlarla oluşturulmuş 'odalara' sahipti."

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM