Tüm dünya ''normalleşiyor'' AB ülkeleri turizme kapılarını ne zaman açıyor?
Avrupa'da koronavirüs salgınından sonra normalleşme süreci içerisinde olan ülkeler tek tek turizme kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları sınırların açılması için görüşmeler yürütüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya başbakanları ile sınırlarda corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını görüştü.
Almanya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya salgının yayılma durumuna göre, sınırlardaki mevcut kısıtlamaların ve kontrollerin aşamalı kaldırılması hususunda hemfikir kaldı.
Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler ise, sadece sınırları açmakla kalmıyor, turizm sezonunu da açmak için çaba harcıyor.
İŞTE TURİZM SEZONUNU AÇMAK İÇİN ÇABA HARCAYAN ÜLKELER: ALMANYA VE AVUSTURYA
Almanya ve komşusu Avusturya turizm sezonunu karşılıklı olarak biran önce açmak için çalışmalar yürütüyor. Corona virüs salgınında herhangi bir yükseliş yaşanmazsa iki ülke arasındaki sınırlar 15 Haziran'da açılacak. Avusturya'da restoranlar açıldı. Otel ve pansiyonların da bu ay sonu hizmete başlaması planlanıyor.