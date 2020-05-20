Tüm dünya ''normalleşiyor'' AB ülkeleri turizme kapılarını ne zaman açıyor?

İŞTE TURİZM SEZONUNU AÇMAK İÇİN ÇABA HARCAYAN ÜLKELER: ALMANYA VE AVUSTURYA

Almanya ve komşusu Avusturya turizm sezonunu karşılıklı olarak biran önce açmak için çalışmalar yürütüyor. Corona virüs salgınında herhangi bir yükseliş yaşanmazsa iki ülke arasındaki sınırlar 15 Haziran'da açılacak. Avusturya'da restoranlar açıldı. Otel ve pansiyonların da bu ay sonu hizmete başlaması planlanıyor.