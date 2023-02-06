Tüm dünya Türkiye için seferber oldu: İşte yardım gönderen ülkeler
Türkiye'de 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken birçok ülkeden Türkiye'ye destek geldi.
Türkiye'de 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından dünyanın pek çok ülkesi peş peşe açıklamalarla yardım ekipleri gönderme kararlarını duyurdu. İlk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hatay'a doğru yola çıktı. 420 personelden oluşan ekip Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi.
İSRAİL'DEN 'ZEYTİN DALLARI' İNSANI YARDIM EKİBİ
İsrail Savunma Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan oluşan ‘Zeytin Dalları’ ortak insani yardım ekibinin, bu akşam İsrail'den Türkiye'nin depremzede bölgelerine doğru yola çıkacağı belirtildi.
Açıklamada “Ekip, bu akşam İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Nevatim Hava Kuvvetleri Üssü'nden yola çıkacak. Ekibin arama kurtarma görevine hemen başlaması bekleniyor. Öncü ekip bu öğleden sonra erken saatlerde Türkiye'ye hareket etmişti” denildi.
TAYVAN VE GÜRCİSTAN'DAN YOLA ÇIKTILAR
Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.