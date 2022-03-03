Tüm dünyaya servis ettiler: İşte teslim olan Rus askerinin çantasından çıkanlar
Ukrayna - Rusya savaşı müzakereler eşliğinde devam ederken teslim olan Rus askerlerinin eşyalarını içeren görüntüler dünyaya servis edildi.
Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna, bazı Rus askerlerinin teslim olduğunu duyurmuştu. Son bilgilendirmede ise teslim olan Rus askerlerinin teçhizatları paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki malzemeler dikkat çekti. Peki Rus askerlerinin çantasında ne var? İşte yanıtı....
RUS ASKERLER ÇANTALARINDA NE TAŞIYOR?
Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
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Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
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Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
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Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.
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