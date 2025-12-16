Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Türkiye'de geçim şartları her geçen gün daha da ağırlaşırken milyonlarca emekli de 2026 yılı maaşlarının zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş "Ankara'dan sızdı" dediği zamlı maaş tablosunu açıkladı.
Türkiye'de tüm emekliler, yeni yıl maaş zamları için 5 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuna çevirmişken dikkat çeken açıklama çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.
Milyonlarca emekli bir yandan seyyanen zam diğer yandan da refah payı artışının olup olmayacağını tartışırken İsa Karakaş milyonlarca emeklinin merak ettiği sorulara tek tek yanıt verdi.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş köşe yazısında yazısında 5 aylık verilere göre zam tahminlerini ve son durumu aktardı.
TÜFE'deki değişimin kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olduğunu anımsatan İsa Karakaş Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin çok altında açıklandığını belirterek "Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor" dedi.