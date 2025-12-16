Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

TÜFE'deki değişimin kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olduğunu anımsatan İsa Karakaş Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin çok altında açıklandığını belirterek "Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor" dedi.