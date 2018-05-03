Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı ! Vatandaş isyanda
Aydın'da tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı. Kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.
Gece saat 23:00’ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler. Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi
Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi.
Aydın Efeler ilçesinde yaşayan pek çok kişi de hissettikleri kötü koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluğa sosyal medya hesaplarından yazıp kimisi tepki gösterdi kimisi de yetkilileri göreve çağırdı.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yayılan pis bir koku, vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaşlardan Süha Bayır, "Aydın'da jeotermalden dolayı halk olarak çok mağduruz. Çevreye yaydıkları kötü kokular ve saldıkları pis sular öncelikle Büyük Menderes Nehri'ni kirletiyor. Yetkililere defalarca iletmemize rağmen Valilik dahil herkes sessiz kaldı. Aydın'daki 100 binlerin sesi değil, sadece beş on jeotermalcinin sözü dinlendi. Biz gece olduğunda balkona çıkıp rahatça oturamıyoruz. Kokudan duramıyoruz" dedi.