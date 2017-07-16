Tüm Türkiye nöbette !
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşlar hain darbe girişiminin yıldönümünde demokrasi nöbeti tuttu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, vatandaşlar İstanbul'da darbenin direnişin sembol mekanları olan Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy gibi yerler başta olmak üzere tüm Türkiye'de farklı noktalarda 'demokrasi nöbeti' tuttu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve selaların okunmasıyla vatandaşlar, meydanlarda nöbete başladı. Bu kapsamda İstanbul'da başta Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy ve Kısıklı olmak üzere birçok noktada toplanıldı.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nı doldurdu. Burada kurulan dev ekrandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmalar canlı izlendi.