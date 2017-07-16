Tüm Türkiye nöbette !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve selaların okunmasıyla vatandaşlar, meydanlarda nöbete başladı. Bu kapsamda İstanbul'da başta Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy ve Kısıklı olmak üzere birçok noktada toplanıldı.



