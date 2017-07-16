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  3. 16 Temmuz 2017 09:21

Tüm Türkiye nöbette !

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşlar hain darbe girişiminin yıldönümünde demokrasi nöbeti tuttu.

Tüm Türkiye nöbette !

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, vatandaşlar İstanbul'da darbenin direnişin sembol mekanları olan Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy gibi yerler başta olmak üzere tüm Türkiye'de farklı noktalarda 'demokrasi nöbeti' tuttu...

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Tüm Türkiye nöbette !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve selaların okunmasıyla vatandaşlar, meydanlarda nöbete başladı. Bu kapsamda İstanbul'da başta Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy ve Kısıklı olmak üzere birçok noktada toplanıldı.

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Tüm Türkiye nöbette !

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nı doldurdu. Burada kurulan dev ekrandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmalar canlı izlendi.

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Tüm Türkiye nöbette !

İstanbul Büyükşehir, Üsküdar ve Ümraniye belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve özel firmalarca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Vatandaşların akşam saatlerinde buluşmak üzere ayrılmasının ardından meydanda temizlik çalışması başlatıldı.

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