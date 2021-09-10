Tüm Türkiye onlardan gelecek haberi bekliyor...

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Hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül'de Karadeniz’in mavi sularıyla buluşan balıkçı tekneleri, yaklaşık 8 ay boyunca av mesaisi yapacak. Yılın büyük bir bölümünü karaya ayak basmadan denizde geçiren balıkçılar, bir aile haline geliyor. Yemeklerini birlikte yiyen, vakitlerini birlikte geçiren balıkçılar, ailelerinden uzakta kader ortağı oluyor.
Ağustos ayının sonlarına doğru Karadeniz'in farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek teknelerle demir aldı. Bu teknelerden biri de 28 tayfası bulunan "Deniz Ana".
"Deniz Ana" ile Karadeniz'de 5 gün geçiren AA muhabiri, farklı yaş gruplarındaki, kaptanından aşçısına, kamarotundan (gemi ve tekne görevlisi) mantar istifçisine kadar balıkçı tayfasının zor şartlardaki mesaisini görüntüledi.
Çoğunluğu Ordu'dan gelen tayfası ile "Deniz Ana", son hazırlıkların tamamlanmasıyla akşam saatlerine doğru Sinop'taki Demirciköy Limanı'ndan hareket edip, mavi suları yararak ilerlemeye başladı.
"Deniz Ana", Karadeniz'de bir süre martılar eşliğinde yol aldı. Furkan kaptan ve tayfası hava durumunu kontrol etti. Fırtına ve yağış nedeniyle "Deniz Ana", bir kıyıya yanaştırıldı.