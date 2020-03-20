Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından saatler 21.00'i gösterirken ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte alkış tuttu.