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  3. 20 Mart 2020 22:06

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından saatler 21.00'i gösterirken ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte alkış tuttu.

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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

Kovid-19'a karşı yaptıkları fedakar çalışmalarda sağlık ekiplerinin yanında olduklarını göstermek için pencerelere ve balkonlara çıkarak alkışlayanlara sürücüler de araçlarının kornasını çalarak destek verdi.

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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !

Dün 1 dakika boyunca desteklerini sürdüren vatandaşlar, bugün bu desteği 10 dakikaya çıkardı.

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