Tüm Türkiye'yi korkutan görüntü! Kaç yıldır böylesi görülmedi

Kış aylarına girilmesiyle birlikte hem hava sıcaklıklarındaki durum hem de yağış miktarları herkesi endişelendirmeye başladı. "Kar ne zaman yağacak?" sorusu halen sorulmaya devam ederken kuraklık tehdidi de korkutuyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ürkütücü manzaralar ise bu korkunun haklı olabileceğine işaret ediyor. Son tedirgin eden tablo ise Kızılırmak nehrinden geldi. İşte detaylar...